"Heimat in der Fremde" - Der Bundeswehrsender Radio Andernach

Tausende Kilometer von der Familie getrennt: Auslandseinsätze können für Soldaten hart sein - vor allem an Heiligabend. Bei Radio Andernach gibt es Heimat auf die Ohren. Soldaten berichten für Soldaten. Weltweit, rund um die Uhr - und ohne Zensur, wie es heißt.



Hochwertige Studiotechnik, eine große Glasscheibe, ein geschmückter Weihnachtsbaum und Radiomacher in Kampfanzug in einer Kaserne: Moderatorin Oberleutnant Julia Döhler erklärt die Adventskalender-Verlosung des Senders. Diesmal gewinnt das Los Nummer 663 und damit Oberstabsgefreiter Steve B. an der Ostflanke der Nato in Litauen. Er bekommt zwei VIP-Tickets für das 25. "Nature One"-Festival mit elektronischer Musik in der einstigen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun im Hunsrück Anfang August 2019. Auch Co-Moderatorin Oberfeldwebel Isabelle Holstein will da privat hin - und verspricht dem Gewinner fröhlich: "Wir gehen einen trinken zusammen."