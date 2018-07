"Heimatjournal" feiert 20. Jubiläum

Schon seit 20 Jahren erkundet das "Heimatjournal" des RBB in Berlin und Brandenburg, was Heimat in der Hauptstadt und dem Bundesland drum herum bedeutet. Am Samstag steigt die Jubiläumsshow.



Das "Heimatjournal" läuft seit nunmehr 20 Jahren im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die beiden Moderatoren Carla Kniestedt und Ulli Zelle laden diesen Samstag zum Jubiläum zahlreiche Prominente aus der Vergangenheit des "Heimatjournals" in den Babelsberger Sommergarten des RBB. In lockerer Atmosphäre beim Grillen und mit Gesang erzählen sie, was sie an ihrer Heimat schätzen, aber auch, was sie st