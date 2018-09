Heimkinoprojekt: Finanzierung mit Hilfe von Negativzinsen?

Wer sich in den eigenen vier Wänden ein privates Heimkino einrichten möchte, muss tief in die Tasche greifen. Viel Geld nämlich kostet nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch der passende Umbau des Raumes.



nämlich ist der erste, bei dem Kunden einen Kredit mit negativer Verzinsung erhalten. Wie das möglich ist und was abgesehen hiervon beachtet werden sollte.



Negativzinsen: Smava nutzt die Leitzinspolitik für sich

Sich Geld für den Heimkino-Ausbau zu leihen, ist nicht unüblich. Genau wie auch neue Fenster, ein frisch renoviertes Bad oder eine sichere Haustür wertet ein professionell gestalteter Kinoraum den Wert der eigenen Immobilie auf, was die Investition umso lohnenswerter macht. Dennoch zögern viele Menschen, da mit der Aufnahme eines Kredits üblicherweise auch Zinszahlungen verbunden sind. Der Grundsatz: Wer sich Geld leiht, zahlt nicht nur die Kreditsumme, sondern auch Zinsen zurück.



Das allerdings ändert sich mit dem Negativzins-Kredit von Smava, den der Kreditgeber aktuell anbietet. Auf rund 10.000 Euro beläuft sich die Kreditsumme, die binnen 24 Monaten zurückgezahlt werden soll. Die kurze Laufzeit hat Vorteile, denn so bleibt die kurzfristige Verschuldung überschaubar und die Belastung verschwindet zügig wieder. Was aber hat es mit dem Negativzins auf sich?



Hier nutzt Smava den derzeit niedrigen Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Für Banken ist es aktuell nicht mit hohen Kosten verbunden, sich selbst Geld zu leihen, weswegen sie Kredite an ihre Kunden zu ebenfalls günstigen Konditionen vergeben können. Am Beispiel des Smava-Kredits wird das schnell deutlich: 20 Raten à 414,93 zahlt der Kunde nach Aufnahme des Kredits monatlich zurück. Somit ergibt sich eine Gesamt-Rückzahlung in Höhe von knapp 9.958 Euro bei einem Zinssatz von -0,4 Prozent pro Jahr. Spannend, den bei diesem Kredit handelt es sich um den weltweit ersten seiner Art. Die besagten 10.000 Euro bilden zudem einen recht passenden Rahmen für den Heimkino-Ausbau, wenn mehr getan werden soll als nur einen Recliner aufzustellen.

