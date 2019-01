Heino Ferch ermittelt erfolgreich - Quotensieg für den ZDF-Krimi

Das ZDF punktet mit dem Auftakt zu einem neuen Krimi-Zweiteiler. Auf Platz zwei landet Günther Jauch mit einer "Hüttengaudi"-Ausgabe seiner Quizshow. Dem Ersten bleibt der Platz dahinter.



Heino Ferch und Barbara Auer sicherten dem ZDF am Montag die beste Einschaltquote: Ab 20.15 Uhr erreichte "Die verschwundene Familie" mit ihnen in den Hauptrollen im Schnitt 6,95 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 21,4 Prozent. Der zweite Teil stand für Dienstagabend auf dem Programm. RTL zeigte ebenfalls ab 20.15 Uhr eine Spezialausgabe von "Wer wird Millionär?": die zweistündige "Hüttengaudi 2019" mit Günther Jauch, bei der unter anderem Skilehrer und Pistenraupenfahrer als Kandidaten eingeladen waren. Dafür interessierten sich 4,32 Millionen (13,7 Prozent).