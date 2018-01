Heino Ferch steckt Konkurrenz in die Tasche

"Spur des Bösen" mit Heino Ferch lässt die TV-Konkurrenz bei der Einschaltquote abblitzen.



Heino Ferch als Verhörspezialist Dr. Richard Brock hatte am Montagabend ab 20.15 Uhr mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 5,42 Millionen schalteten im ZDF die jüngste Folge von "Spuren des Bösen" mit dem Titel "Wut" ein, in der Brock in einen Fall hineingezogen wird, bei dem ein Polizist einen Kollegen erschossen hat und danach auf der Flucht ist. Der Marktanteil lag bei 16,6 Prozent.