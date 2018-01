Heiße Reifen: Sky Cinema Fast & Furious HD startet bald

Bald gibt es für zwei Wochen einen neuen Pop-up-Sender bei Sky. Auf dem Sendeplatz von Sky Cinema Hits startet Sky Cinema Fast & Furious HD. Höhepunkt soll die TV-Premiere von "Fast & Furious 8" werden.



Sky zeigt ab dem 8. Januar zwei Wochen lang alle Filme der "Fast & Furious"-Reihe ununterbrochen auf einem eigenen Kanal. In diesem Zuge feiert der achte Teil der Filme am 14. Januar deutsche TV-Premiere bei Sky Cinema Fast & Furious HD.