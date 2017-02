Heißer Kaffee und noch heißeres Wasser

Bild: © Auerbach Verlag



Kann der Start in den Tag denn überhaupt funktionieren, wenn das Frühstück schon misslingt? Kalter Kaffee, schwarze Toastbrotscheiben und ein schlecht-temperierter Tee können den Tag schon morgens gehörig verhageln. Wie gut, dass in der aktuellen Ausgabe satte 44 für das Frühstück unverzichtbare Geräte getestet wurden und siehe da: Nicht immer ist ein Premium-Kaufpreis auch eine Garantie für Premium-Ergebnisse.



Auch an das schmackhafte Abendessen wurde gedacht, verlockend-bequeme Elektro-Woks und Gewürzmühlen können für Gaumenfreuden sorgen, doch auch hier ist das optimale Koch- und Geschmackserlebnis wahrlich nicht garantiert. Große Temperaturschwankungen, kontrastarme Skalen, nicht-funktionale Mahlgradeinstellungen – eine lauwarme Asia-Pfanne mit zu grobem Pfeffer ist nicht appetitlich, oder?