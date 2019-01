Held im neuen Look: "Robin Hood" mit Taron Egerton & Jamie Foxx

Im neuen "Robin Hood"-Film wandelt Taron Egerton auf den Spuren von Kevin Costner. Mit Pfeil und Bogen bewaffnet, legt er sich mit dem Sheriff von Nottingham an. Für die neue Verfilmung der altbekannten Geschichte wählten die Macher eine ungewöhnliche Optik.



Der Erzähler warnt schon zu Beginn des Films: "Vergessen Sie die Geschichte. Vergessen Sie alles, was Sie wussten." Und tatsächlich wird schnell klar, dass dieser "Robin Hood" ein wenig anders ist als frühere Leinwand-Abenteuer mit Errol Flynn (1938), Kevin Costner (1991) oder Russell Crowe (2010). Der neue Actionfilm des britischen Regisseurs Otto Bathurst ("Peaky Blinders") unterscheidet sich vor allem optisch von seinen prominenten Vorgängern.