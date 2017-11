"Hemix-Index": Trendgerät Fernseher?

Der Home Electronics Markt Index "Hemix" zeigt für die Quartale eins bis drei einen Umsatzzuwachs. Spitzenreiter ist das Segment Unterhaltungselektronik; Home-Audio stagniert.



Um 2,6 Prozent stieg laut Home Electronics Markt Index "Hemix" der Umsatz im Bereich Consumer Electronics in den ersten drei Quartalen des Jahres 2017. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich die Zahl in diesem Bereich auf über 18,6 Milliarden Euro.