Henssler kehrt zu Vox zurück

Nachdem TV-Koch Steffen Henssler als Showmaster und Zugpferd bei ProSieben nicht überzeugen konnte, führt ihn sein Weg nun zurück in die alte Heimat: "Grill den Henssler" feiert bei Vox Wiederauferstehung.



Steffen Henssler kehrt mit seinem Erfolgsformat "Grill den Henssler" zurück zu Vox nachdem sein Ausflug zu ProSieben eher ernüchternd endete: Wo sein Vorgänger Stefan Raab in der Duell-Show "Schlag den Raab" seine Herausforderer mit Witz und Ehrgeiz geprüft und das Letzte abgefordert hatte, dominierten plötzlich stetig sinkende Quoten und Langeweile.



Henssler zog daraufhin die Notbremse und verabschiedete sich aus dem Show-Format - der ehemalige Raab-Praktikant Elton soll nun an seiner Stelle das Format der Samstagabend-Megashow vor dem Aussterben bewahren; allerdings mit einem anderen Konzept (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).