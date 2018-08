Herausforderung für die EBU: Verhältnisse wie in USA verhindern

Die European Broadcasting Union (EBU) steht bei den European Championships vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte.



Das unterstrich Stefan Kürten, der für Sport zuständige Direktor der Vereinigung der Europäischen Sendeanstalten. "40 übertragende Sendestationen werden acht bis zwölf Stunden täglich übertragen. Es gibt kein größeres Event, das wir je stemmen mussten", sagte Kürten zum Auftakt des Multisport-Events am Donnerstag in Glasgow.