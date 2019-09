Herbst-Highlights im Ersten

Diesen Herbst bietet das Erste einen Programm-Mix aus Unterhaltung und Denkanstößen zu gesellschaftlichen und politischen Diskussionen.



Zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls und im Rahmen eines Themenabends zeigt das Erste am Mittwoch, den 2. Oktober, um 20.15 Uhr den Spionagethriller "Wendezeit" vom RBB und der Degeto mit Petra Schmidt-Schaller, Harald Schrott und Ulrich Thomsen. Im Anschluss an den Film wird auch bei "Maischberger" das Thema aufgreifen.



Der Themenabend "Kölscher Klüngel" am Mittwoch (9. Oktober) bringt ab 20.15 Uhr die WDR-Komödie "Der König von Köln" mit sich. Direkt im Anschluss folgt die Dokumentation "Der Milliarden-Maurer vom Rhein" (WDR). Außerdem bekommt der "DonnerstagsKrimi im Ersten" einen neuen Schauplatz: In "Der Irland-Krimi" (ARD Degeto) spielt Désirée Nosbusch ab 24. Oktober um 20.15 Uhr die Hauptrolle der Polizeipsychologin Cathrin Blake, die mit den Schatten der Vergangenheit zu kämpfen hat.