Herkulesaufgabe Cyberabwehr - Stromnetze im Visier von Hackern

Die Angriffe von Hackern auf die deutsche Stromversorgung nehmen zu und werden immer ausgefeilter. Die Versorger ziehen ihre Abwehrmauern höher. Der Netzbetreiber Innogy will nun in einem Trainingszentrum die richtige Reaktion auf Angriffe üben.



Hacker kapern ein Stromnetz, legen Umspannwerke und Schaltanlagen lahm. In der Ukraine ist das im Dezember 2015 passiert - stundenlang fiel der Strom aus.