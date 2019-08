Herzerwärmend und witzig: Auch "Toy Story 4" begeistert wieder

25 Jahre lang geben Woody und Buzz bei den "Toy Story"-Abenteuern den Ton an. Jetzt kommt eine Plastikgabel namens Forky daher und stiehlt mit dem taffen Porzellinchen die Show. "Toy Story 4" begeistert mit Überraschungen, wunderbaren Ideen und viel Herz.



Cowboy Woody und der Plastikastronaut Buzz Lightyear sind fast 25 Jahre alt - und das sieht man den leicht abgewetzten Spielzeug-Helden auch an. Mit "Toy Story" bastelte die kalifornische Trickschmiede Pixar 1995 den ersten Spielfilm, komplett am Computer erzeugt. Technisch bahnbrechend und auch emotional ein Hit. Wer ahnte schon, dass sich Millionen Zuschauer in aller Welt für Spielzeuge mit Herz und Gefühlen begeistern würden?