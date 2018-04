Herzschmerz mit Annette Frier im ZDF

An den nächsten zwei Sonntagen gibt es im ZDF zwei Filme der neuen "Herzkino"-Reihe mit Annette Frier und Julia Richter.



In "Die Inselbegabung" findet Ella Schön (Annette Frier) heraus, dass ihr verstorbener Mann ihr nicht nur ein Haus an der Ostseeküste hinterlassen hat, sondern auch noch eine hochschwangere Frau mit zwei Kindern (Maximilian Ehrenreich, Zora Müller). Ella will das Haus so schnell wie möglich verkaufen, aber Christina (Julia Richter) weigert sich standhaft, das Haus zu räumen.