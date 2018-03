Hessen: Rock Antenne sendet bald auf DAB Plus

Der Radiosender Rock Antenne darf nun auch in Hessen mit dem Trend gehen. Zumindest was die Verbreitungswege angeht. Wie die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien beschlossen hat, darf der Kanal künftig über DAB Plus ausstrahlen.



Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien - kurz LPR - tagte am gestrigen Montag in Kassel. Wie die Medienanstalt im Anschluss bekannt gab, hat man dem Antrag von Rock Antenne statt gegeben. Damit erhält die Radioanstalt die DAB Plus Zulassung für Hessen. Meldungen zu diesem Thema

Der Kanal, der zu Antenne Bayern gehört und bundesweit zugelassen ist, sendet täglich 24 Stunden. Laut LPR besteht die Zielgruppe der Radio-Inhalte aus rockaffinen Hörern zwischen 25 und 49 Jahren. Diese können sich mit Musik, redaktionellen Beiträgen und stündlichen Nachrichten unterhalten lassen.



Die LPR kann allerdings noch nicht genau sagen, wie weit die Verbreitung von Rock Antenne tatsächlich über DAB Plus stattfindet. Dies hängt von den verfügbaren Kapazitäten ab.