Hessen: Türkischsprachige bekommen eigenen Radiosender

Der deutsch- und türkischsprachige Radiosender Metropol FM feiert 2019 in Hessen Premiere. Der Kanal will türkischsprachige Bürger in Frankfurt, Offenbach und Darmstadt über UKW unterhalten und informieren.



Seit 1999 sendet der Radiosender Metropol FM in Deutschland für die türkischsprachige Bevölkerung. Die Tochtergesellschaft der Moira Rundfunk GmbH mit Sitz in Ludwigshafen will sich nun auch Hörern in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Friedberg zur Verfügung stellen.