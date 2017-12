Hessen schreibt freie UKW-Frequenzen aus

Die LPR Hessen macht Nägel mit Köpfen und kündigt die Ausschreibung freier UKW-Frequenzen an. Wer kann sich bewerben?



Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) hat in ihrer 18. Versammlung in der 8. Amtsperiode die Ausschreibung freier UKW-Frequenzen beschlossen. Der Startschuss dafür soll zum Jahresbeginn fallen.