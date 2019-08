Hessischer Rundfunk mit Programm in Ultra HD via Astra

Der Hessische Rundfunk (HR) und Astra Deutschland übertragen am kommenden Freitag (23. August) um 20.15 Uhr erstmals gemeinsam in Ultra HD. Auf dem Programm steht die Dokumentation "Menorcas stille Magie".



"Menorcas stille Magie" ist eine Dokumentation über stolze Pferde, einsame Küsten und geheimnisvolle Steine. Die Sendung findet im Simulcast statt. Zeitgleich zur Ausstrahlung in HD und SD im HR Fernsehen wird das Programm auch in Ultra HD auf dem ASTRA-eigenen Kanal UHD1 übertragen.