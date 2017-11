Hessisches DAB Plus-Privatradioensemble wechselt Frequenz

Wegen eines Einspruchs von französischer Seite ändert das DAB Plus-Privatradioensemble in Kürze seine Frequenz.



Schon in Kürze wird das hessische DAB Plus-Privatradioensemble seinen Kanal ändern. Das ist notwendig, da Frankreich Einspruch gegen die Nutzung der aktuellen Frequenz erhob. Bisher wurde das Programm am Hardberg auf dem Kanal 11C gesendet. Allerdings ist dieser Kanal auch für das Elsass geplant, was Frankreich zum Einspruch veranlasste.