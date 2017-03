Hetze im Netz: Flüchtling stellt Klagen gegen Facebook ein

Mit einer Klage wollte ein Flüchtling Internet-Riese Facebook dazu zwingen, Hetzbeiträge mit einem Selfie von ihm zu löschen. Nach der Niederlage vor Gericht will der Syrer den Rechtsweg nicht weiter bestreiten.



Der syrische Flüchtling, dessen Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel für falsche Anschuldigungen und Hasskommentare missbraucht wurde, will nicht weiter gegen Facebook klagen. "Ich möchte mich auf meine Deutschprüfungen konzentrieren. Außerdem ist der Prozess gefährlich für meine Familien in Syrien und in Deutschland", ließ Anas M. am Montag über seinen Würzburger Anwalt Chan-jo Jun mitteilen. Der IT-Anwalt hatte den in Berlin lebenden Flüchtling vor dem Landgericht Würzburg vertreten.