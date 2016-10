Hetzkommentare: Justizminister Maas setzt Facebook Deadline

Beim Thema Hetzkommentare verschärft Bundesjustizminister Heiko Maas den Ton gegenüber Facebook weiter: Bis Frühjahr 2017 hat das soziale Netzwerk Zeit, das Problem zu lösen, ansonsten drohen Konsequenzen.



Das Facebook dem Löschen von Hetzkommentaren nur schleppend nachkommt, ist Aktivisten wie auch Politikern ein Dorn im Auge. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat Bundesjustizminister Heiko Maas den Druck auf das soziale Netzwerk noch einmal erhöht und eine Deadline gesetzt.