Heute 2. Runde bei Erotikreihe FSK Sex - jung & wild auf Tele 5

Unter dem Titel "FSK Sex - jung & wild" bietet Tele 5 aktuell freitagabends anspruchsvolle Erotik. Diesen Freitag mit dabei: Das unverkrampfte Werk "Y tu mamá también" und der im Boulevard als skandalträchtig verschriene Streifen "Liebe mich".



Den Anfang bei dem Erotik-Doppelpack Nummer zwei macht "Lie with me - Liebe mich". Bereits als der Film vor fünf Jahren einmal im ZDF-Nachtprogramm lief stürzte sich der Boulevard auf den Streifen. In der "tz" hieß es beispielsweise "um diese Zeit dürften keine Minderjährigen mehr vorm TV-Schirm sitzen. Und das sollten sie bei diesem Film auch nicht." oder auch "Der erigierte Penis von Darsteller Eric Balfour ist in dem Film klar zu sehen, zudem lässt sich der Oralverkehr zwischen ihm und seiner Gespielin Lauren Lee Smith verfolgen. Im ganzen Film wimmelt es vor nackter Haut." - ausgerechnet die Moralhüter vom Boulevard möchte man denken.



Die Fernsehzeitschrift "TV Spielfilm" ist dagegen bei ihrer aktuellen Ankündigung etwas sachlicher, wenn sie schreibt: "Die realistische, teilweise explizite Darstellung der Sexualität aus weiblicher (!) Perspektive ist ungewöhnlich und sehenswert - nur dramaturgisch ist die Geschichte etwas schwach auf der Brust." Interessierte können sich den diesen Freitagabend um 22 Uhr auf Tele 5 zu Gemüte führen und selbst urteilen.