Heute 70. Bambi: Pizarro wird anstelle von Ribery geehrt

Franck Ribery verspielt sich mit einem Handstreich die Sympathien des Burda-Verlags, sein designierter Mit-Preisträger Arjen Robben schaut in die Röhre und Claudio Pizarro ist der glückliche Dritte. Er wird bei der heutigen Bambi-Gala anstelle des Bayern-Duos geehrt.



Mit weltbekannten Gästen wie Sophia Loren, Penelope Cruz und Rod Stewart werden diesen Freitag in Berlin die Bambis verliehen. Es ist das 70. Jubiläum des Medienpreises, zu der Gala werden rund 1.000 geladene Gäste im Berliner Stage Theater erwartet. Die 89 Jahre alte Liselotte Pulver wird für ihr Lebenswerk geehrt, Rod Stewart bekommt ein Bambi in der Kategorie "Legende". Die spanische Schauspielerin Penelope Cruz wird als beste internationale Schauspielerin mit einem goldenen Rehkitz geehrt.



Loren wird gemeinsam mit Entertainer Thomas Gottschalk auf der Bühne die 70-jährige Bambi-Geschichte Revue passieren lassen, wie Veranstalter Hubert Burda Media vorab mitteilte.