Heute: Borussia Dortmund zum "Retterspiel" bei Energie Cottbus

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund gastiert heute bei Energie Cottbus und hilft damit dem Regionalligisten im so genannten "Retterspiel" - Sport1 wird die Partie live zeigen.



Der BVB war auf den Ex-Bundesligisten zugegangen, nachdem dieser Karten für ein fiktives Heimspiel gegen die "fußballerische Bedeutungslosigkeit" verkauft und so auf seine schwierige Finanzsituation aufmerksam gemacht hatte. Mit ihrem Gastspiel im Stadion der Freundschaft zeigen die Dortmunder Herz für die Cottbuser.



Die Liveübertragung bei Sport1 startet ab 16.55 Uhr im Free-TV und im 24/7-Livestream auf sport1.de. Kommentator ist Oliver Forster.