Heute CL-Gruppenspieltag: Anderlecht gegen Bayern live im ZDF

RSC Anderlecht gegen Bayern München heißt es heute Abend im ZDF. Ob die Bayern wieder die Belgier in die Knie zwingen?



Die Generalprobe mit Siegen in den heimischen Ligaspielen ist beiden Teams am Wochenende gelungen – jetzt treffen der belgische und der deutsche Meister in der Fußball-Champions-League erneut aufeinander: Am fünften Gruppenspieltag überträgt das ZDF heute 20.25 Uhr live die Partie RSC Anderlecht gegen Bayern München. Während es für den derzeitigen Tabellendritten der belgischen Liga darum geht, die Chance auf die Europa-League-Zwischenrunde zu wahren, will der FC Bayern München dem Tabellenführer in Gruppe B, Paris St. Germain, auf den Fersen bleiben. Am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hatte Bayern München mit 3:0 gegen den 34-maligen belgischen Fußballmeister gewonnen.