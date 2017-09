Heute "Das letzte Abtauchen" von Nasa-Sonde "Cassini"

Rund 20 Jahre lang war die Raumsonde "Cassini" unterwegs, hat mit spektakulären Manövern den Saturn und seine Ringe erkundet und Forscher begeistert. Jetzt steht das Ende der Mission bevor - und das soll nicht weniger spektakulär werden.



Auf das "große Finale" folgt ein Ende mit Knall: Rund 20 Jahre nach ihrem Start soll die Raumsonde "Cassini" sich am heutigen Freitag kontrolliert in den Saturn stürzen. "Das Ende der Mission wird ein ergreifender Moment, aber ein passender und sehr wichtiger Abschluss einer beeindruckenden Reise", sagt Earl Maize von der US-Raumfahrtbehörde Nasa.



"Indem wir das Raumschiff sicher in der Atmosphäre des Saturn entsorgen, verhindern wir jede Möglichkeit, dass "Cassini" in der Zukunft irgendwann auf die Monde des Saturns auftreffen und damit ihre unberührte weitere Erkundung unmöglich machen könnte." Zuvor war "Cassini" als erste Raumsonde in der Region 22 Mal zwischen dem Planeten und seinen Ringen hindurchgeflogen.