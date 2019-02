Heute ESC-Vorentscheid: Deutsche wählen Lied für Israel

Wer singt für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel? Die Entscheidung fällt am Abend beim Vorentscheid in Berlin. Sieben Songs gehen ins Rennen um das Ticket nach Tel Aviv.



Deutschlands ESC-Fans haben wieder die Wahl: Gesucht wird ein Lied für den Eurovision Song Contest (ESC). Die Entscheidung soll am Freitagabend in Berlin fallen. Dann überträgt die ARD (ab 20.15 Uhr) die Show "Unser Lied für Israel". Sieben Songs sind im Rennen - den Sieger küren die TV-Zuschauer, eine 100-köpfige Eurovisions-Jury sowie eine internationale Experten-Jury.



Auf der Bühne des Fernsehstudios stehen vor allem Frauen. Sechs Damen inklusive eines Duos sowie zwei Herren konkurrieren um das Ticket für Tel Aviv: Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Makeda sowie das Duo S!sters treten an. Der Gewinner tritt im 64. ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv auf. Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte ("You Let Me Walk Alone") für Deutschland den vierten Platz geholt.