Heute Hoeneß-Doku: Erst Kovac feuern, dann selbst den Hut nehmen

Die ARD zeigt eine große Doku zum Schaffen und Wirken von Uli Hoeneß. Eine Episode vom Sonntag dürfte darin aus Zeitgründen fehlen - die Demission von Niko Kovac.



Kurz vorm Abdanken ist die Manager-Legende von Bayern München wohl noch ein letztes Mal aktiv geworden. Nach dem 5:1 von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München ist es Uli Hoeneß zu bunt geworden. Aufgrund der eher schlechten als rechten Leistungen des Rekordmeisters war die Luft für Niko Kovac schon vorher ziemlich dünn geworden.