Heute "Tatort" aus dem Schwarzwald: "Ich will mein Kind zurück"

Rio Reiser liefert Titel und Musik, ein realer Fall die Handlung: Der neue "Tatort" aus Freiburg erzählt von einem Mädchen, das mit einem älteren Mann untertaucht. Menschliche Dramen und ein starkes Spiel kennzeichnen den Film. Das Drehbuch schreibt die Wirklichkeit.



Ein verschwundenes Mädchen, ein toter Jugendlicher und eine Mutter, die verzweifelt ihr Kind sucht. Der neue "Tatort" aus dem Schwarzwald verknüpft einen rätselhaften Kriminal- und Vermisstenfall mit einem ungewöhnlichen Beziehungsdrama. "Für immer und dich" erzählt von einer 15-Jährigen, die seit eineinhalb Jahren vermisst wird. Sie ist mit einem deutlich älteren Mann unterwegs. Es ist der vierte Fall der Schwarzwälder "Tatort"-Kommissare Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Er zeigt deutliche Parallelen zu einem realen Fall. Gezeigt wird er am Sonntag (10. März), um 20.15 Uhr, im Ersten.



"Ich will mein Kind zurück", sagt die sichtlich verzweifelte Mutter Michaela Arnold, gespielt von Kim Riedle. Ihre Tochter Emily ist verschwunden. Die damals 13-Jährige ist vor eineinhalb Jahren untergetaucht und mit einem deutlich älteren Mann ins Ausland geflohen, wie sich herausstellt. Vermutlich freiwillig. "Sie ist auf ihr Rad gestiegen und nie zu Hause angekommen: Alptraum", sagt eine Zeugin, bei der die Schülerin ihre Nachmittage verbrachte.



Die Ermittler haben die Hoffnung aufgegeben, das ungleiche Paar zu finden und das Mädchen zurück zur Mutter zu bringen. "Der Fall liegt doch längst bei den Akten", klagt Kommissar Friedemann Berg (Wagner) - und schickt seine Kollegin Franziska Tobler (Löbau) los. Dass Emily noch lebt, glaubt die Polizei zunächst nicht.