Heute im im Dresden-"Tatort": Ein Mord für mehr Gerechtigkeit

Versichert heißt nicht immer abgesichert. Das Dresdner "Tatort"-Team ermittelt heute in einer Branche, in der mehr als der Schein trügt. Bei der Mördersuche tappt die Kripo lange im Dunkeln.



Ein Gläschen Sekt mit Blick über die Stadt, auch wenn die Zeiten gerade schlecht sind. "Auf uns", sagt Ines Böhlert (Marie Leuenberger) und küsst ihren Mann Harald (Peter Schneider). Als sie noch einmal zum Auto geht, lenkt der seinen Rollstuhl auf die gefährlich abschüssige Straße. Der "Kurzschluss" zu Beginn des neuen Dresden-"Tatort" endet glimpflich. Der vierte Fall des sächsischen Ermittlerteams wird heute um 20.15 Uhr unter dem Titel "Auge um Auge" im Ersten ausgestrahlt.



Zur gleichen Zeit gibt der Abteilungsleiter seiner Versicherung im schicken City-Büro Anweisung, den um seinen Anspruch kämpfenden Kunden Böhlert weiter hinzuhalten. "Sie wissen ja, Zeit ist unsere wichtigste Mitarbeiterin", frotzelt er - und lacht selbstgefällig ins Telefon. Nur Sekunden später ist er tot: nach drei gezielten Schüssen vom Hochhausdach. "Ein Scharfschütze in der Versicherung", witzelt Kommissariatschef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach).



Er und die Hauptkommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) geraten in ein Geflecht aus Intrigen und knallharter Firmenpolitik. Betrug, Eifersucht, Machtstreben, die Motivlage ist so breit wie das Portfolio der Verdächtigen. Es geht um Mobbing am Arbeitsplatz, enttäuschte Versicherte, um Positionen und Aufstieg, Gerechtigkeit und Rache. Dabei hat die Kripo den wahren Täter lange nicht auf dem Schirm.