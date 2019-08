Heute live: Das Bundesliga-Freitaggspiel bei DAZN

Bevor Sky am Samstag den Großteil des 3. Bundesliga-Spieltages live überträgt, gibt es die Freitagsbegegnung heute live bei DAZN im Stream - und die ist bereits ein Topspiel.



Der Streaminganbieter will auch bei den Übertragungsrechten für die kommenden Spielzeiten offensiv gegen Konkurrent Sky mitbieten. "Man sieht, dass wir es ernst meinen. Man sieht auch, dass wir es können", sagt Thomas de Buhr, Deutschland-Chef von DAZN, im Interview des Portals "Sportbuzzer" (Donnerstag).