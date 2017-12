Heute und morgen: phoenix und ZDF blicken auf 2017 zurück

Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Da zieht auch Phoenix mit. Die"phoenix Runde" fragt noch an diesem Mittwochabend: "Was muss sich 2018 ändern?". Auch Markus Lanz wagt einen Rückblick auf die "Menschen 2017" - aber erst morgen.



Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, ist Zeit, zurück zu blicken. Phoenix hat sich jedoch zu diesem Anlass vorgenommen, daraus Schlüsse für das neue Jahr zu ziehen. Im Fokus der "phoenix Runde" steht heute die deutsche Regierung. Um 22.15 Uhr läuft "Jahresrückblick auf Berlin - Was muss sich 2018 ändern?".