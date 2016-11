HiFi-Messe ermöglicht Blick in die DF-Redaktion

Am kommenden Wochenende, den 19. und 20. November treffen sich HiFi-Fans aus ganz Mitteldeutschland in Leipzig zu den ersten HiFi-Tagen der Region.



Rund hundert Marken aus dem Audiosegment bieten den Gästen einzigartige Hörerlebnisse auf höchstem Niveau in speziell ausgestatteten Hörräumen der Alten Handelsdruckerei zu Leipzig – dem Redaktionssitz von digitalfernsehen.de.



So wird zum Beispiel AVM seine neue Ovation Serie präsentieren und Revel mit Lautsprechern der Concerta 2 Serie in einer ersten öffentlichen Vorführung den Kinosaal der DIGITAL FERNSEHEN–Redaktion zum Klingen bringen. Bowers & Wilkins werden mit dem Topmodel 800D3 einen Lautsprecher vorstellen, der zurzeit als Erstauslieferung an nur ganz wenige Händler ausgeliefert wurde. Auch der knackscharfe neue DLA- Z1 4k Laser Beamer von JVC wird für großformatiges Fernsehen in den Redaktionsräumen gezeigt.

Eintritt frei