HiRes-Musik im Stream ohne Datenvolumen zu belasten

Das StreamOn Angebot der Telekom ist vor allem wegen der Probleme mit der Netzneutralität bekannt geworden. Weniger bekannt: Darüber lässt sich auch HiRes-Musik unbegrenzt hören.



Seit Anfang Oktober ist das Streaming-Angebot von Qobuz im StreamOn Pack der Deutschen Telekom mitinbegriffen. Alle dafür zugelassenen Abonnenten können nun auch Musik in Hi-Res hören, ohne dass es ihr monatliches Datenvolumen beeinträchtigt. Das Angebot gilt für die Tarife MagentaMobil M, MagentaMobil S Young und Family Card M.