Hickhack um die Zukunft der "Stadlshow"

Weil die neue "Stadlshow" beim Publikum nicht ankam, gibt es die Show als "Silvesterstadl" nur noch einmal im Jahr zum Jahresende. Doch jetzt ließen Medienberichte Hoffnung auf die Reanimation des Vorgängers "Musikantenstadl" aufkeimen.



Angetreten war die "Stadlshow" im vergangenen Jahr, um dem alternden Publikum und der schwächelnenden Quote des traditionsreichen "Musikantenstadl" entgegen zu wirken. Jünger und moderner sollte die Show werden. Ein neues Konzept und frische Moderatoren sollten dem Gemeinschaftsprojekt von ARD, ORF und SRF den erhofften Erfolg bringen. Doch bei den Fernsehzuschauern stieß die Runderneuerung mit Alexander Mazza und Francine Jordi auf wenig Gegenliebe, die neue "Stadlshow" blieb noch deutlich unter den Quoten des Vorgängers mit Andy Borg, der kurzerhand vor die Tür gesetzt worden war. So zogen die Verantwortlichen die Reißlinie und kündigten an, künftig nur noch eine "Stadlshow" zu Silvester zeigen zu wollen.