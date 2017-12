"High Maintenance": Staffel Zwei ab Januar bei Sky

Drogen auf Rädern: "High Maintenance" bekommt eine zweite Staffel und Sky hat sich für Deutschland die exklusiven Ausstrahlungsrechte gesichert. Ab Januar geht es wieder high her.



Er heißt nur "The Guy" und er hat ein Fahrrad - und eine Menge Drogen im Gepäck. Damit beliefert er seine Kunden in Brooklyn und Manhattan. Dabei stehen aber auch seine Kunden im Fokus der Serie, die alle ganz unterschiedliche Gründe haben, bei dem "Guy" ihr Marihuana zu bestellen.