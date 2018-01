Die Übernahme der Constantin Medien AG durch Bernhard Burgener und dessen Highlight Communications AG ist amtlich. Ein nicht enden wollendes Großaktionärs-Drama in mehreren Akten findet damit einen Schluss.



Der Schweizer Kaufmann Bernhard Burgener hält nun die Mehrheit an der börsennotierten Constantin Medien AG – zu­sam­men mit den 29,9 Pro­zent, die sei­ne Schwei­zer Ge­sell­schaft High­light Com­mu­ni­ca­ti­ons oh­ne­hin an der Münch­ner Me­di­en­hol­ding hält. Im Rahmen der Annahmefrist (lief bis letzte Woche Mittwoch) hat ein Großteil der Aktionäre dem Übernahmeangebot des Schweizer Kaufmanns zugestimmt.