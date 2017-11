Highlight-Gruppe vor Übernahme von Constantin Medien

Der im Machtkampf bei Constantin Medien erfolgreiche, Schweizer Unternehmer Bernhard Burgener startet nun mit seiner Firma Highlight Communications einen Übernahmeversuch.



Der Schweizer Konzern Highlight Communications, der bis zum Sommer noch zu Constantin Medien gehört hatte, will das deutsche Unternehmen nach eigenen Angaben vom Montagabend jetzt komplett übernehmen. In der deutschen Film- und Medienszene steht dadurch die Wiedervereinigung zweier bekannter Marken an. Deutschlands größter Filmproduzent Constantin Film und der zu Constantin Medien gehörende TV-Sender Sport1 sollen künftig wieder unter einem Dach sein.