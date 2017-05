Himmelfahrt: ARD überträgt Landespokalendspiele der Amateure

An heutigen Himmelfahrt gibt es wieder eines der Highlights des Fußball-Jahres mit 20 Begegnungen in den Amateur-Endspielen um den DFB-Landespokal. Die ARD berichtet live von allen Plätzen in der Bundesrepublik. Außerdem trifft VfL Wolfsburg auf Eintracht Braunschweig in der Relegation.



Von 12.35 bis 20 Uhr wird die "Sportschau" in drei gestaffelten Konferenzen live von den 20 Endspielen der Amateure um den Landespokal berichten.

Begleitet wird die Korrespondenz von Julia Scharf und Jessy Wellmer. Die Gewinnerteams qualifizieren sich damit auch für die erste Hauptrunde des nächsten DFB-Pokals.



Neben der ARD überträgt auch Sky Sport 1 HD das Hinspiel der Relegation zwischen VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig anschließend um 20.15 Uhr. Während bei der ARD Matthias Opdenhövel zusammen mit Stefan Effenberg die Moderation übernimmt, ist für Sky Martin Groß am Start. Sky wird auch das Rückspiel am Montag um 20.15 Uhr übertragen.