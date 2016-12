"Hinter Gittern": Preisgekrönte Dramaserie startet bei Sky 1

Die australische Gefängnisserie "Hinter Gittern" wurde bereits zweimal mit einem Astra-Award ausgezeichnet. Sky 1 bringt die Erfolgsserie jetzt exklusiv ins deutsche Fernsehen.



Sky 1 zeigt die mehrfach ausgezeichnete Dramaserie "Hinter Gittern" (englischer Originaltitel: "Wentworth"). Die vier Staffeln der australischen Serie um ein Frauengefängnis starten ab Mittwoch, 7. Dezember auf Sky 1. In dem düster-beklemmenden Gefängnisdrama geht es um eine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugs behaupten muss. Dabei werden menschliche Abgründe, aber auch Werte wie Zusammenhalt und Freundschaft aufgegriffen.