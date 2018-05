Hinter den Kulissen der "Lindenstraße"

"Lindenstraße - Kult in Serie" heißt das Publikums-Event des Westdeutschen Rundfunks. Im Filmmuseum Düsseldorf können Fans des TV-Formats einen Blick hinter die Kulissen werfen.



Am 2.Juni feiert der Westdeutsche Rundfunk (WDR) seine ARD-Kultserie "Lindenstraße". Für das Publikums-Event im Filmmuseum Düsseldorf kündigt die Sendeanstalt Autogrammstunden, Talkrunden, Kino-Vorführungen und Premieren an. Das Motto des Tages: "Lindenstraße - Kult in Serie".