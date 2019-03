Hintergrund: Wenn Satelliten Angriffswaffen werden

Raketen, Laser, Spreng-Satelliten: Mit neuen Technologien ist Krieg im All ein Schreckensszenario, das nicht mehr nur als Science Fiction denkbar ist. Die Vereinten Nationen wollen das verhindern.



Der Kampf um die militärische Dominanz des Weltraums ist entbrannt: China, Russland und die USA haben ehrgeizige Weltraumprogramme, und US-Präsident Donald Trump hat eine neue Teilstreitkraft "Space Force" angekündigt. Experten beraten im Rahmen der UN-Abrüstungskonferenz in Genf jetzt darüber, wie ein Wettrüsten im Weltraum verhindert werden kann.



Was genau sind Weltraumwaffen?

Das zu definieren ist eines der Probleme. Dazu dürften Laser gehören, die Satelliten außer Gefecht setzen können, satellitengestützte Raketen, die Ziele auf der Erde treffen, und Satelliten mit Sprengladung, die andere Weltraumobjekte zerstören können.



Wer arbeiten schon daran?

"Die USA sind dominant im Weltraum, aber Russland und China sind ebenfalls aktiv", sagt Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH). "Vieles findet aber im Geheimen statt." Der US-Militärgeheimdienst Nasic schreibt: "(China und Russland) sind dabei, raffinierte Anti-Satelliten-Waffen zu entwickeln, zu testen und weiterzuverkaufen, die Systeme im von den USA und von Verbündeten kontrollierten Weltraum bedrohen."