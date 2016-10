Hisense: Neue Großbild-TV-Geräte mit 4K Ultra HD und HDR

Die Firma Hisense steigt in den Markt für Großbildfernseher ein. Der chinesische Konzern stellte jetzt seinen neuen LCD-Ultra-HD-TV-Geräte vor.



Hisense hat jetzt zum ersten Mal TV-Geräte über 65 Zoll im Angebot. Der chinesische Konzern gab bekannt, dass er seine LCD-Ultra-HD-Reihe erweitern will. Es wurde unter anderem ein 100 Zoll großer 4K Laser-Fernseher angekündigt.