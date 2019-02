Hisense TVs jetzt mit UHD- und HDR-Inhalten via Rakuten TV

Ab sofort stehen Besitzern von Hisense TVs zahlreiche neue Inhalte in herausragender UHD-Qualität zur Verfügung.



Rakuten TV für das Betriebssystem VIDAA U bietet in der neuesten Version UHD- und HDR-Support für fast alle Hisense-Geräte ab 2016. Damit erhalten Filmliebhaber entsprechender Fernseher nun Zugriff auf Blockbuster von allen großen Hollywoodstudios in 4K-Auflösung.