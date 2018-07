Hisense bricht Dimm-Rekord mit neuem TV-Gerät

Der neue Fernseh-Bildschirm von Hisense kommt mit der aktuell höchsten Zahl an Dimming-Zonen daher. Der U9D ist das Ergebnis jahrelanger Forschung.



Das Modell U9D ist der Neuzugang in den Hisense-Regalen. Der Hersteller wirbt damit, dass dieses Gerät weltweit die aktuell höchste Zahl an Dimming-Zonen hat. Der ULED-Fernseher besitzt eine dynamische Hintergrundbeleuchtung mit 5.376 dimmbaren Zonen.