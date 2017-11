Hisense kauft das Fernseher-Geschäft von Toshiba

Der japanische Hersteller Toshiba ist im Laufe des Jahres finanziell gehörig in Schieflage geraten. Um den Kurs zur korrigieren wurde über den Verkauf verschiedener Sektionen spekuliert. Mit Hisense ist nun Abnehmer für Fernsehersparte gefunden worden.



Hisense hat den Kauf der TV-Produktion, der Marke, Forschung und Entwicklung sowie der betrieblichen Dienstleistungen von Toshiba am 14. November 2017 bekannt gegeben.Toshiba, das auf eine ereignisreiche, 142-jährige Geschichte zurückblicken kann, verfügt über eine führende Displaytechnik in Japan.