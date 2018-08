Hisense will mit 5.000 Local-Dimming-Zonen punkten

Zu der Internationalen Funkausstellung nach Berlin reist Hisense mit seinem ganzen Produktportfolio. Quantum DOT-Displays, ULED und Laser TVs sollen die Messebesucher überzeugen.



Bis 5. September steht die Hauptstadt noch ganz im Zeichen der IFA. Aussteller und Interessierte treffen sich momentan in Berlin zur weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik. Zwischen den vielen neuen Trends zeigt auch Hisense, was der Hersteller neues im Portfolio hat.