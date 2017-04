Historiendrama "Roots" zu Ostern auf History

Die deutsche TV-Premiere der international erfolgreiche Serie "Roots" steht zu Ostern auf History an. Das Sklavendrama glänzt mit hochkarätigen Stars wie Forest Whitaker, Laurence Fishburne oder Jonathan Rhys Meyer.



Die Geschichte beginnt mit Kunta Kinte, einem aus Gambia verschleppten Menschen, der von britischen Sklavenhändlern nach Amerika gebracht und verkauft wird. Nach seinen Erlebnissen richtet sich der Fokus auf die Geschichte seiner Kinder und Kindeskinder. Insgesamt wird das Schicksal von sieben Generationen dargestellt bis zur Abschaffung der Sklaverei.