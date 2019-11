Historisches Hauptstadt-Derby am Bundesliga-Wochenende auf Sky

Zum ersten Mal in er Bundesliga-Historie treffen beim Topspiel am Samstag auf Sky Hertha BSC und Union Berlin aufeinander. Außerdem kämpfen diesen Spieltag fünf Mannschaften um die Tabellenführung.



Man könnte in Anbetracht der momentan sehr ausgeglichenen Situation in Deutschlands Fußball-Eliteklasse fast sagen sagen: "Nur fünf". An den letzten Spieltag konnten nämlich mitunter sogar sieben und mehr Mannschaften sich innerhalb eines Wochenendes an die Spitze der Tabelle katapultieren. Trotz nur drei Punkten aus den letzten beiden Spielen grüßt aktuell immer noch Borussia Mönchengladbach von ganz oben.

Meldungen zu diesem Thema

Müller-Hohenstein und Hamann moderieren ZDF/Sky-Übertragung

DFB-Pokal: Borussen-Duell live im Ersten

"Auf welchem Sender läuft DAZN?" – Online-Sport für Opas

Los geht der 10. Spieltag an diesem Freitag um 20.30 Uhr mit der Partie Hoffenheim gegen Paderborn, live zu sehen bei DAZN und in einer Zusammenfassung kurz nach Abpfiff auch bei Sky. Dort laufen wie gewohnt auch die Begegnungen des Samstagnachmittags in einer Live-Konferenz und separat als Live-Einzelspiele.





Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

RBLeipzig - Mainz 05

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - Bayern München

Das hier zuletzt aufgelistete Spiel wird ausnahmsweise auch im Free-TV gezeigt. In Kooperation mit Sky überträgt das ZDF ab 15.15 Uhr live vom Gastspiel des Rekordmeisters aus München an der alten Wirkungsstätte seines Trainers Niko Kovac in Frankfurt.Am frühen Abend folgt dann der sportliche Höhepunkt wiederum im Pay-TV: Das Haupstadt-Derby. Um 18.30 treffen Union Berlin und Hertha BSC erstmals in der Bundesliga aufeinander. An der alten Försterei in Köpenick wird die Höle los sein, das ist garantiert.Sonntag folgt noch ein weiteres Derby. Fortuna Düsseldorf empfängt dabei um 15.30 Uhr den 1. FC Köln. Ab 18 Uhr runden der FC Augsburg und die wiedererstarkten Knappen von Schalke 04 das Bundesliga-Wochenende dann noch ab.